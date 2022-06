6 dicas para tornar o escritório do seu filho mais atraente

O escritório do seu filho, normalmente no quarto, deve ser uma preocupação. No momento de o planear, deve ter em conta um conjunto de premissas que irão garantir conforto, método e, também, beleza. Os materiais, a decoração, as cores, a luz (natural e artificial) e a climatização são alguns dos pontos que lhe apresentamos.

Os resultados poderão ser ainda melhores, se tiver o cuidado de planear o escritório do seu filho com calma e amor. Aliás, qualquer projeto, deve assentar nestas duas mágicas palavras. O resultado será atraente e amigável e os seus filhos vão dar pulos de alegria. Os resultados escolares também serão bem melhores e as suas dores de cabeça vão diminuir.

Partilhe com as crianças lá de casa, os projetos que se seguem. Serão uma ótima companhia, até porque o escritório é para eles. Já as regras, defina-as você.