homify 360º Penthouse de luxo em Londres!

Chegámos ao quarto! Um local confortável, clássico e arrojado. As tonalidades oscilam entre os brancos e os pastéis conferindo assim uma unanimidade geral ao espaço que é complementado com alguns acessórios mais escuros de modo a conferir um maior conforto. É importante destacar o espelho solto, apenas pousado no chão proporcionando uma maior amplitude do quarto, destacamos também a iluminação simples, e contemporânea por cima da cama. Um dos factores que contribuem para o facto deste lugar ser extremamente aconchegante é o pavimento forrado com carpete, conferindo assim um ar extremamente acolhedor e confortável.