Inspiração: English Garden tenha o seu!

Se vive na cidade e os outros exemplos são demasiado elaborados para si, este será com certeza o seu tipo de English Garden! Um jardim moderno, simples, agradável e prático! Embora o pavimento e as paredes estejam revestidas com materiais físicos, veja como a vegetação se apropria do lugar tornando-o extremamente natural e ajardinado. O mobiliário de exterior constituído com materiais nobres, como a pedra e o ferro, contribuem para a mística do local. Repare como recorrendo a um espelho no exterior o jardim é automaticamente ampliado. Para criar espaços agradáveis no seu jardim veja também, Dicas para um espaço lounge no jardim!