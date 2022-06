A beleza extrema de uma casa tradicional

Dadas as características da habitação, os arquitetos optaram por desenvolver uma intervenção capaz de complementar a beleza natural do espaço através de pequenas alterações que proporcionassem um novo conforto à casa. Deste modo as principais alterações deram-se ao nível da sala de estar, da cozinha e da integração de uma nova casa de banho. No entanto, preservando a identidade original da casa, as estruturas do telhado, dos alpendres e dos tectso foram apenas renovadas mantendo a imagem geral da obra.