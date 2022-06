Um retiro de sonho português!

A equipa decidiu manter o traçado e linhas da casa existentes, tão características das construções tradicionais algarvias naquela zona. Ainda assim, e respeitando a construção existente, conseguiram tornar aquela casa abandonada, num verdadeiro retiro, um refúgio de férias para uma família, casal ou grupo de amigos que aprecia o contacto com a natureza e a atmosfera campestre: digno de revista!

A casa principal foi recuperada, de acordo com os métodos construtivos tradicionais, preservando assim, o seu carácter e ambientes originais. As alterações tipológicas executadas foram apenas as necessárias a uma melhor adaptação ao novo programa. Aqui, situam-se as zonas social e de serviço da casa; a recepção, a cozinha, três pequenas salas e dois quartos.

Tendo como objectivo principal, respeitar sempre a imagem original da construção existente, de alguma forma, em nada nos apercebemos das maravilhas que estão lá dentro, mostramos-lhe já daqui a pouco!