Remodelação: quando a memória ganha vida!

O tempo passa e consigo leva a plenitude e a beleza dos objectos, no entanto se há algo que não é efémero e dura para sempre, essa coisa é precisamente a memória. A memória tem uma grande importância na nossa personalidade. No fundo as nossas memórias são parte de nós, por isso não há nada como preservá-las.

O projecto que hoje lhe vamos mostrar é o resultado de uma intenção reabilitativa numa habitação tradicional. Esta casa possuía na sua génese uma construção tradicional em pedra, sendo este o mote que lançou o tema do projecto.

Graças ao atelier ARQB – Arquitectos, o resultado final foi incrivelmente distinto e moderno! Da habitação velha e antiga restou apenas a sua memória fresca e actual. Está pronto para ser surpreendido? Então fique connosco!