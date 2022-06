Uma casa moderna e espectacular

O que lhe trazemos hoje é um projecto incrível de uma habitação uni-familiar. A sua forma inusitada irá deixá-lo sem palavras.

O projecto é dos profissionais portugueses Areacor Projectos e Interiores Lda, que procuram responder a este desafio com uma abordagem projectual única! Ao longo dos últimos 20 anos, estes profissionais têm vindo a desenvolver projectos nas mais variadas áreas e vertentes da arquitectura. Desde o design à construção, passando pela decoração de interiores, este atelier trabalha e desenvolve projectos com um único o fim: satisfazer o cliente. Esta vontade de criar projectos distintos materializa-se em construções e edifícios incríveis como é o caso do exemplo que iremos de seguida visualizar.

Esta habitação é tudo menos convencional, e as imagens seguintes irão mostrar-lhe precisamente isso!