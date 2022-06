homify 360º Casa Mikado

Aqui mostramos-lhe uma vista do exterior para a cozinha. A vantagem de ter o espaço de confecção e refeição perto do exterior permite não só, uma melhor ventilação do local mas também, uma maior facilidade para realizar refeições no exterior perto da zona de piscina, não é agradável? Nesta imagem podemos observar a dualidade entre os materiais já referidos. Os arquitectos optaram por manter a laje com um revestimento simulando o betão armado à vista, complementando esta estética brutalista com a suavidade de uma cozinha integralmente branca e minimalista, suavizando assim os contrastes no seu interior. Gostou deste estilo de cozinha? Veja outros exemplos contrastantes aqui!