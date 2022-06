Habitação uni-familiar de sonho!

No interior encontramos detalhes incríveis e super modernos como é o caso destas magníficas escadas de madeira com uma estrutura metálica.

Repare como graças ao seu design especial, esta escadaria transmite uma sensação de flutuação e leveza no ambiente.

A estrutura metálica sobre a qual assentam os degraus, é discreta, desta forma, ficamos com a sensação de que os degraus estão mesmo a flutuar! A guarda em vidro, assegura todas as questões relacionadas com a segurança ao mesmo tempo que acentua a sensação de leveza deste elemento construtivo.