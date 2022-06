homify 360º River House, arquitectura sustentável!

Esta é uma vista externa da cozinha e da cobertura pergolada do jardim. Esta cobertura permite um sombreamento eficaz sem, no entanto, obstruir a ventilação do local. Este tipo de coberturas são extremamente eficazes pois no Verão, devido à inclinação solar (e ao facto dos dias serem maiores) a estrutura pergolada feita a partir de elementos horizontais, consegue criar uma boa sombra refrescando o local; no Inverno, esta estrutura continua a corresponder efectivamente bem, pois devido às suas frestas, permite a insolação do local aquecendo assim a casa nos dias mais frescos. Fantástico não?