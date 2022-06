5 fantásticos lugares para receber o Verão

Este local é um autêntico sonho! Algures numa ilha tropical, é lá que se encontram as férias perfeitas, conjugando praia, piscina e palmeiras. A arquitectura do local procura camuflar-se com a areia, através dos tons creme e argilosos, e é isso que confere toda a harmonia e integração arquitectónica do edifício com a fantástica e distinta paisagem natural. Já imaginou poder desfrutar de um belo pôr-do-sol naquela piscina?