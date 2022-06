Uma casa de hóspedes na montanha

Desde sempre que casas pequenas e de poucos metros quadrados, captam a nossa atenção. Talvez a curiosidade para perceber se realmente estão presentes todas as condições, nos levem a querer saber mais e a espreitar sem dó nem piedade! Essa mesma falta de espaço numa habitação, faz com que com imaginação de designers qualificados e engenhosos seja possível, como que por magia, fazer esticar e criar espaço. Nos lugares mais inesperados é conseguido criar zonas e cantos com tudo o que se precisa, sem sobrecarregar.

Hoje vamos mostrar-lhe neste artigo, um espaço aberto com nada mais nada menos do que 65 metros quadrados. O arquitecto Pablo Serrano Elorduy do atelier Dom Arquitectura foi o responsável pelo projecto de remodelação em questão! Embora a área da casa seja pequena, esta casa nas montanhas de Barcelona faz grande aproveitamento do espaço devido à distribuição dos espaços e ao design colocado em detalhe potencializando a sua beleza.