Antes e depois: De ruína a mini apartamento de design

Woww… sim estamos no mesmo edifício, mas a transformação foi naturalmente brutal. Nesta imagem encontramos-nos no piso térreo e antes de entramos em detalhes, é importante salientar e esclarecer a nova distribuição dos espaços muito devido à diferença de altura de tectos.

O primeiro apartamento é um duplex e inclui os pisos zero e primeiro andar. O segundo apartamento construído está localizado no último andar da construção. A ligação do piso zero ao piso 1 faz-se por esta escadaria branca que parece frágil e a flutuar encostada à parede de pedra. Este espaço corresponde à sala de estar, jantar e cozinha. A janela quadrada na imagem é na realidade o único contacto com o exterior neste piso. No entanto, podemos ver como o interior é bastante iluminado apesar das paredes em pedra de ar rústico.

Aqui nós olhamos o duplex sala de estar destinado a estar, jantar e cozinha. A janela quadrada na imagem que vemos é seu único contacto com o exterior. No entanto, podemos ver como o interior é melhor iluminado do que antes. A parede de pedra abraça este quarto dando-lhe um ponto rústico com a cena.