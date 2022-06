A elegância e a sensibilidade de um pequeno apartamento

Concluímos esta viagem com a imagem da casa de banho brilhante. As linhas do mobiliário e layout funcional fazem com que esta casa de banho seja elegante e simples. Esta é uma verdadeira prova de que uma composição simples pode ser funcional e super atraente, basta que para isso seja projectada por profissionais que pensam na funcionalidade e no conforto de seus clientes.

Esperemos que tenha gostado e achado interessante esta pequena viagem..de certo também gostará do projecto seguinte:

- Antes e depois – Lavandaria transformada em loft em Roma