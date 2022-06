Arquitectura e sustentabilidade de grandes volumes

Um espaço com terraços, piscina e jardim é o que vemos nesta fotografia. Importante a ter em conta no momento projectual era integrar o interior subtilmente com o exterior, deixando a dúvida de onde começou exactamente e terminou um espaço e começou outro. Assim, era primordial projectar um jardim que se relacionasse com o interior.

A habitação é dominada por cores neutras, tal como os seus respectivos volumes, por isso era importante encontrar um contraste cromático com o exterior, tendo sido facilmente conseguido com o azul da piscina e o e verde do jardim.