Tendências HOT de mobiliário de design

Depois de ter escolhido o vosso próximo ninho, ter tratado do chão e das paredes ou ainda de outros detalhes técnicos, resta agora, dedicar-se ao melhor – o mobiliário. Esta fase é bastante divertida e gira na nossa vida, são momentos felizes e vividos com grande entusiasmo. É claro que falamos em custos financeiros, mas é de facto por uma boa causa, que faz parte da realidade das nossas vidas, de forma a que possamos habitar uma casa bem apetrechada e com todo o conforto. Afinal, é isso que procuramos dentro do nosso lar, certo? Estarmos confortáveis, bem e em paz.

De facto, os móveis têm um papel fulcral na decoração e no nosso bem-estar, como tal não podem ser escolhidos em vão, vejam tudo com imensa calma, procurem em vários espaços físicos e on-line, aqui na homify tem por exemplo, à distância de uns cliques milhares de produtos, de artigos e profissionais, muitos deles são nacionais, como alguns neste artigo. Sabia que não se pode comprar um móvel de forma precipitada? Este pequeno investimento, sabemos que ficará pelas divisões da nossa casa uma boa temporada, pois os custos não permitem tal liberdade, além de que seria um autêntico desperdiço. Tudo deve de encaixar perfeitamente, temos de ter a certeza das cores, do tamanho, das combinações, da organização e disposição, enfim tudo tem de ser meticulosamente esquematizado!

E como sabemos que está à procura DO móvel para a sua casa, seja para o quarto, a sala de jantar, a sala de estar ou a cozinha, trouxemos até si, seis fantásticas inspirações, super tendência, que deixarão os seus olhos reluzirem de tanta beleza. Quer ver? Então siga o mood!