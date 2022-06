Como ter uma casa tranquila… ssshhh!

Se está interessado em criar uma casa luxuosa e calma opte pela inclusão de tecidos macios na decoração, tais como tapetes, almofadas e cortinas.

Os encantadores tapetes felpudos, não só ficam bem em qualquer casa, como podem também diminuir bastante o som de passos pesados, enquanto as cortinas são uma forma elegante de manter o som do vento do lado de fora da janela e, quanto mais grosso for o tecido, maior a insonorização que elas irão oferecer. Por sua vez, as almofadas e as mantas são também um pormenor delicioso e, embora não tenham as mesmas capacidades de redução de som dos tapetes e das cortinas, têm um efeito suavizante sobre o ruído do ambiente, contribuindo assim para uma atmosfera mais tranquila e sossegada.