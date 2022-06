6 Dicas Importantes A Ter Em Conta Para Uma Casa Mais Segura

Esta é uma boa solução para o seu orçamento. Há tantos tipos de luzes que pode espalhar pelo exterior da sua casa que não tem desculpa para não o fazer. Grande parte deles podem ser instalados sem recurso a um electricista.

As luzes com sensores são particularmente boas para criar uma casa mais segura visto que só se ligam quando alguém se move no exterior, o que as torna eficientes em termos energéticos. Além disso, um eventual ladrão, vendo-se subitamente numa área bem iluminada, irá, certamente, recuar.

Para propriedades maiores, pode optar por holofotes cuja luz incide mesmo nos locais mais recônditos, o que transmite uma sensação inigualável de segurança aos moradores.