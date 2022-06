Apartamento com fantásticos toques de design

As ChairOne as cadeiras vermelhas invulgares colocadas lado a lado foram criadas pelo Designer alemão Konstantin Grcic e são mais uma presença assumida de puro design no espaço. Daquelas que se olha e se identifica logo! Nesta perspectiva perceberá melhor a ligação com a sala de estar, que fica do lado direito mesmo por trás do aparador de madeira. Ao centro temos uma mesa de apoio de estrutura tubular de madeira e apoio preto. Ainda a ladear as cadeiras vermelhas dois candeeiros de pé ajudam na iluminação artificial quando necessária.

Repare ainda como o próprio ambiente é cheio de atitude e personalidade. Ao fundo consegue visualizar parte da sala de jantar, onde aparece a mesa de jantar, cadeiras, aparador e tela de grande dimensão.