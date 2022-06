Um lugar mágico para se crescer

Sendo este um espaço extremamente despido e contemporâneo poderia cair no risco de se tornar num lugar impessoal e frio. No entanto, graças a algumas decisões estratégicas, este é um espaço moderno e acolhedor. As grandes cortinas possuem um tecido volumoso que enche o espaço criando assim, uma aura única que abraça e envolve o utilizador.

A decoração é praticamente inexistente, no entanto os trabalhos artísticos e manuais das crianças enchem este lugar de amor e cor!