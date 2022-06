Árvores para o seu jardim!

Na zona exterior desta habitação em Espanha, as espécies de verdes diferem imenso. A relva e a zona de pedras ocupam a área total do pavimento e as árvores aparecem aqui e ali. Várias espécies de palmeiras foram escolhidas para dar a este jardim um ar mais tropical e arejado. Umas de espécie mais alta e elegante e outras ainda mais pequenas, tipo arbusto. Muitos pinheiros compõem o restante terreno, conseguindo de certa forma, esconder a habitação por entre os verdes. Ainda numa zona mais próxima de uma janela, diversos cactos decoram este espaço à sombra. Consegue imaginar a vista fantástica que se deve ter do interior? E sabes ainda quais os poderes dos cactos? Reveja o artigo e perceba porque são uma tendência!