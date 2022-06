Top 5 e o mês de Junho

Catarina e Margarida Diniz são as irmãs por trás da marca Home Staging Factory, das quais já falámos diversas vezes. Falámos não apenas por serem portugueses e isso nos motivar ainda mais, mas porque são realmente boas e inovadoras no que fazem. O seu trabalho tem-se dirigido principalmente na intervenção em espaços escuros e a precisar de atenção especializada com o objectivo de os tornar mais apelativos a potenciais compradores ou ainda no simples, mas complicado, aluguer.

O 3º lugar trata-se de um espaço de escritório na baixa lisboeta que foi completamente remodelado com o intuito de virar zona habitacional como aluguer de curta duração. Tenho a certeza absoluta que vai adorar ver as fotos do antes e comparar com a solução encontrada..digo-lhe que ficou, mais um vez, fantástico!