Dormir em paz: ideias e tendências para quarto

Ora as almofadas, são como a cereja no topo do bolo, é a perfeição. Há as de dormir, que dependerão de cada um, há quem as prefere mais moles, outros mais rijas, altas ou ainda baixinhas. Como prefere a sua almofada? Tem de ser perfeita para si, é meio caminho andando para dormir bem.

Relativamente às almofadas decorativas, elas são o preenchimento da cama, uma cama despida de almofadas fica sempre a pedir algo e sem ar de graça… É verdade que a quem não as quer na cama, nem por nada, por considerarem cansativo, o acto de tirar e pôr as almofadas todos os dias, ora a enfeitar, ora para ter espaço para dormir. Mas é como tudo na vida, e como todas e quaisquer tarefas diárias, que façamos no nosso dia-a-dia, repetimos gestos infinitamente, então porque não fazê-lo com as almofadas da nossa cama? Para nós, não há problema e para si?

As almofadas conferem um look poderoso ao quarto, existem no mercado cada vez mais propostas giras e bem atrativas. Além de serem um item barato, que pode mudar facilmente, quando lhe apetecer fazer uma mudança, tem ainda a promessa de ter um quarto super tendência.

Love! Love! Love!