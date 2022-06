Uma casa espanhola de cortar a respiração!

Com um cenário de cortar a respiração, não podia deixar de existir uma zona de estar no exterior onde os moradores se podem sentar para absorver intensamente a paisagem com o devido resguardo de uma pérgola que a torna funcional mesmo nas estações mais frias. Como vimos nas imagens anteriores, as estruturas de lazer remetem-nos para o ambiente tranquilo das regiões rurais, acentuado pela estética cálida e rústica das pedras em contraste com os móveis que são, neste caso, mas modernos, deixando-nos a saber o que virá a seguir: os seus interiores.