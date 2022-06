Uma casa futurista fenomenal

No piso térreo estão situados as seguintes divisões: ginásio, home cinema e a casa de máquinas. No primeiro piso, estão situados os espaços sociais, como a sala de estar, sala de jantar, cozinha, espaço lounge, e ainda um quarto de hóspedes.

No segundo andar estão situados dois quartos, mas em blocos separados. E, por fim, no terceiro andar está situado o escritório pessoal do proprietário.

No interior do espaço de convivência, o ambiente minimalista está marcado pelas superfícies brancas, pelas superfícies amplas em vidro e pelo piso em madeira, explorando ao máximo as vistas para a natureza selvagem e para as montanhas circundantes. O mobiliário de linhas rectas e design contemporâneo compõe-se harmoniosamente com a estilo minimalista do projecto.