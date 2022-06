Graciosa habitação de linhas modernas

Ainda que na foto anterior não fosse tão perceptível, nesta pode confirmar que o terreno é ligeiramente inclinado e desnivelado, o que para mim considero um detalhe bem especial. Com o pôr do sol as luzes interiores acedem-se e deixam quem perto passa, cheio de curiosidade de pôr o olho . Logicamente as grandes janelas são todas voltadas para o lado do jardim, a parte mais privada da casa, sendo as mesmas as responsáveis pela grande privacidade nos interiores.

A distribuição, no piso térreo é ocupada pela zona social e o piso superior pela mais privada. O primeiro piso, tem um longo corredor que se debruça sobre a circulação do rés do chão.