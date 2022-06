Habitação tradicional com condições contemporâneas na Madeira

Nós avisámos que muito ainda estava por conhecer. Agora que nos encontramos do lado de dentro da Quinta H, que conclusões tira?

A madeira aparece exposta diversas vezes e em diferentes formatos e superfícies. Nas vigas do tecto, no revestimento do chão e ainda em mobiliário. Por as paredes e tecto serem totalmente brancos e existirem diversas janelas, na fachada principal e traseira, a luz natural entra e invade de brilho a totalidade do piso.

Este andar é bastante amplo e a sala de estar, de jantar e cozinha dividem a mesma atmosfera. Repare como só parte do chão da zona da cozinha foi alegremente preenchida com azulejos cerâmicos de tons verdes.