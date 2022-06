Uma casa espetacular escondida na paisagem

A intervenção desenvolvida pelos arquitetos procurou tirar partido do de declive do terreno integrando a habitação de forma discreta no contexto. Composta por um único piso, a casa é acedida através da sua fachada poente, onde a construção é praticamente imperceptível. O jogo de rampas desenhadas no terreno que acompanha esta fachada, cria uma frente bastante fechada na habitação que acaba por se transformar numa cobertura ajardinada. Na fachada oposto, virada a nascente, apresenta-se uma geometria bastante mais clara. A sequência de vazios e volumes simples estabelece uma diálogo harmonioso com as áreas exteriores que a acompanham.