De patinho feio a elegante casa

Após a remodelação, vemos que os profissionais exploraram ao máximo o potencial e a aparência da casa.

Agora a casa encaixa melhor na atmosfera e no enquadramento. Uma das principais mudanças e que se vê de imediato ao comprar as duas fachadas, é o aumento da casa na zona do telhado. Onde apareceram janelas tornando o espaço mais amplo e ainda mais luminoso. Os tijolos alaranjados foram substituídos pela cor branca que lhe dá uma toque fresco. Todas as janelas e portas foram também substituídas por outras de design mais clean, com objectivo duplo: design mais moderno e ainda de maior calafetação térmica.