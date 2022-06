Uma casa luxuosa com uma envolvência tropical!

Ao entrar na casa, temos um enorme impacto de espaço. As alturas generosas do tecto e, claro das janelas, deixam entrar muita luz natural que reflecte nos revestimentos em branco com um acabamento impecável e brilhante. Somos recebidos num espaço que mistura a imponência com detalhes mais convidativos como tecidos, plantas e o uso especial de madeira. A parte de entrada é, com certeza, o mais belo dos convites.