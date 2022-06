Uma casa familiar de sonho!

Quando andamos pelas grandes cidades, vemos algo que predomina nas fachadas e nas áreas residenciais: muros, cercas e portões. Isto deve-se a muitos factores, sendo o principal, a segurança. Longe vão os tempos em que as casas eram abertas para a rua, sem protecções, sem cercas e sem muros. No entanto, para surpresa de muitos de nós, ainda é possível encontrarmos casas abertas em algumas zonas das grandes cidades. É precisamente isso que lhe vamos mostrar no artigo de hoje. A casa que vamos descobrir poderia pertencer a qualquer cidade do nosso país. No entanto, está no Brasil e trata-se de um projecto criado pelo Estúdio Daniel Cruz.

A moradia situa-se numa zona privada e segura. É moderna, tem dois pisos, muita cor e o equipamento necessário para se desfrutar da vida em família. Venha conhecê-la!