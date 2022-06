Nova vida em celeiro arruinado!

Nas profundezas de uma zona envidraçada interiores fantásticos. Luminosidade e claridade são o ponto alto destes interiores relaxantes. Os tectos altos são um dos motivos para nos sentirmos mais uma vez tão livres e com tanto espaço nos interiores. Uma enorme parede em vidro (interior) separa a sala do outro edificio colado mesmo ao seu lado. Assim, entra mais luz no espaço e ainda aumenta visualmente o mesmo.

Para mobiliário foi escolhido de entre uma linha simples e um pouco clássica. Sente-se algum esforço em combinar e harmonizar antiguidades, de acabamento rústico com outros mais modernos. Gostamos do contraste do mesmo com o cimento da parede do fundo, dos candeeiros estilo fábrica e ainda do pavimento em vinifico corrido – uma sala cheia de carácter!