Casa de sonho na Praia da Luz

Independentemente se está um dia lindo de sol ou um dia de chuva intensa, esta vista tem tudo para ser super especial seja em que altura do ano e que condições climatéricas façam. Não é todos os dias que pode sentar-se confortavelmente no sofá e observar o horizonte, sentindo-se num nível a cima e tão perto das nuvens.

A decoração desta sala de estar é uma mistura de géneros – clássico e minimal – sendo assim uma mais valia em termos de saturação com o passar do tempo e ainda sendo o perfeito cenário, de muita serenidade e paz. As cores que se destacam são mesmo, as várias tonalidades de azuis do céu e do mar, pois na sala o ambiente é totalmente bicolor, entre o preto e o branco.