Renovação surpreendente em ginásio da capital

Se tiver oportunidade de conhecer outros projetos semelhantes do estúdio AMATAM facilmente se apercebe do fantástico uso das mais variadas cores nas suas intervenções. Aliando a cor azul como isco visual, a alcatifa que percorre o espaço de recepção marca fortemente esta área de atendimento ao balcão, clarificando assim os fluxos de circulação. Juntamente com uma parede vegetal vai ao encontro do ambiente harmonioso pretendido. Por oposição ao ambiente frio, formal e exclusivamente funcional do anterior projeto, a recepção transforma-se agora num espaço chamativo, marcante e acolhedor – não deixando de responder ao requisitos de utilização actuais- com o desenho de um novo balcão de maior escala, mais personalizado e adaptado à imagem do clube, juntamente a uma pequena zona de espera, não deixando de notar a especial atenção ao redesenho de toda a iluminação e acabamentos de linhas limpas e contemporâneas – um ambiente elegante e distinto.