Nichos de parede: 7 ideias a reter!

A primeira e mais notória vantagem de fazer um nicho é a de se conseguir espaço de arrumação, exposição, ou simplesmente de mobiliário, sem sobrecarregar a área útil do compartimento. E já de si torna a ideia muito atraente. Mas existem mais vantagens e aplicações para esta ideia. São mesmo versáteis: – há nichos de todas as formas que imaginar e o tamanho pode ser aquele que desejar. Podem ser feitos do material que escolher, e adaptar-se à parede em continuidade ou como quebra na continuidade se for feito em materiais dispares dos desta. É possível utilizar o conceito em qualquer divisão da sua casa: – na cozinha, como expositor de louças, ou para fazer um pequeno jardim, como veremos na originalíssima sugestão que trazemos no ponto seguinte; – no quarto, a fazer de cabeceira da cama, para objetos decorativos ou livros; – na casa de banho, para colocar os produtos de higiene… E estes são apenas alguns exemplos.

Veja por exemplo a imagem acima. A ideia é portuguesa, e vem de Estarreja pela mão dos arquitetos da ’MIOCONCEPT’. Mostra-nos uma ideia simples para usar nichos como expositores de objetos decorativos, mas ao mesmo tempo muito original. Repare que os nichos se distinguem da parede apenas como leves volumes, num jogo de luzes e sombras geométricas, que valorizam e enaltecem os objetos que expõem.