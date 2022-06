Planos e volumes de uma casa magnífica

Olhando com maior atenção para um dos ambientes que mostramos na imagem anterior – o ambiente à direita da coluna central – podemos observar uma predominância do branco. Esta escolha é feita por dois motivos principais: um deles é a criação de um contraste com a bela e natural madeira da mesa, das cadeiras e das vigas do tecto. O segundo, e não menos importante, é fazer com que a aparência de um ambiente limpo perdure e com que a intensidade da madeira se destaque, criando-se uma ligação interessante entre a natureza e o exterior.