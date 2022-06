Convento transformado em arrebatador apartamento de luxo!

O artigo de hoje será mais longo que o normal e também mais cheio de história. Claro que cada artigo e cada projecto além de individual tem a sua própria origem e história intrínseca, mas o de hoje irá surpreendê-lo pela quantidade de luxo conseguido com elementos passados.

Também será importante referir que apesar de ser um projecto de remodelação, apenas iremos mostrar fotografias do depois, pois já estas nos farão alongar na descrição – as imagens do antes poderão ainda assim ser visualizadas mais tarde. Imaginaria ser possível um convento, sim ouviu bem, um convento, ser transformado em apartamentos de luxo e conseguir satisfazer as necessidades contemporâneas dos dias que correm?

Aviso-o já que o trabalho de remodelação e completa decoração ficou fantástico ou não fosse a Home Staging Factory a tornar o sonho pura realidade.

Créditos fotográficos: Liete Couto Quintal