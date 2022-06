Apartamento familiar de sonho

As premissas que guiaram este projecto estavam directamente relacionadas com uma vontade do cliente em potenciar a iluminação natural do apartamento e criar uma atmosfera mais contemporânea que pudesse reflectir um modo de vida mais moderno e actual. Neste sentido, o desenvolvimento da proposta interventiva desenrolou-se em torno destes objectivos, que iriam sem sombra de dúvida melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes!

O resultado final está à vista nas imagens: um apartamento super amplo e moderno com uma configuração espacial integralmente nova!