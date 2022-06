Apartamento com toque feminino

Para não fechar demasiado a sala de estar das restantes divisões, optou-se de forma estratégica pela colocação de uma espécie de biombo/divisória com estampado com aberturas hexagonais que permitem a visualização de ambos os lados.

Aqui, nesta espécie de entrada, damos de frente com um aparador elegantíssimo de madeira e pernas de acabamento prateado brilhante. No topo dois candeeiros iguais são colocados simetricamente formando um cenário convidativo que funciona como um welcome entry . Na base, duas velas prateadas acompanhadas de um instrumento de cordas antigo faz as delicias de quem quer manter o lado histórico e familiar bem presente.