Uma casa que se divide em três volumes

No interior, destaca-se o pé direito alto e as paredes em betão aparente, uma opção moderna que sugere uma estética minimalista e industrial. A contrastar com a frieza em cinza do betão surge a zona da sala de estar com um sofá vermelho vibrante sobre uma carpete redonda que liga o espaço. Ainda que o material seja pouco convencional, esta sala tem uma atmosfera confortável e a colocação dos pontos de luz é decisiva para tal.