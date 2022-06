Mudança de casa em 12 semanas: e agora?

Assumamos que já encontrou a casa ideal, já há contrato e o imóvel está pronto para o receber: deste modo, ficam a faltar apenas as mudanças da mobília e da sua vida para a nova morada. Então vamos começar a preparar tudo! O primeiro ponto da nossa checklist começa precisamente cerca de 3 meses antes da mudança concreta, onde se inicia o processo. Antes de ter as mobílias na nova casa, há muitos outros passos por que deve passar e que não deve descurar! O primeiro é a criação de uma pasta ou de um documento com informação importante acerca da sua mudança. Sugerimos-lhe que coloque a estimativa do valor que uma empresa de mudanças lhe cobrará (ou, caso esteja a pensar fazer a mudança sozinho ou com a ajuda de amigos, o valor do aluguer de carrinhas) ou que inclua um mapa da nova área (pode até assinalar os pontos importantes mais próximos, como supermercados, escolas, o seu trabalho, ginásios, etc. – tudo o que o faça ver os benefícios da zona e como a mesma lhe facilitará o dia-a-dia).