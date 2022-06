Os segredos dos designers de interior para uma casa fantástica

Mais do que nunca a moda da casa tem importância, quase ao mesmo nível das coleções de moda. Existe uma maior importância não só de nós consumidores, mas sobretudo de quem lança todos estes artigos no mercado, os designers e as respetivas marcas. Os produtos são cada vez mais idealizados, pormenorizados, variados, seguem o mood das cores da moda, os padrões e tecidos das tendências… E nós ficamos sucumbidos a este charme que irá revestir a nossa casa.

É claro que as tendências têm a sua parte de influência no ato da compra, dizer o contrário, não estaríamos a ser sinceros. É também óbvio que só as segue quem quiser, tal como acontece no vestuário. No entanto, seguir as tendências não é comprar de A a Z tudo de novo para a nossa casa, de todo! É como o nosso roupeiro, também não compramos tudo a cada estação, mas sim umas peças novas que conjugamos com outras antigas. Em casa é igual, siga as tendências em alguns itens, que lhe faz falta ou que precisa, para dar aquele toque de revista.

Sabe onde pode seguir em permanências as tendências de casa? Aqui mesmo na homify!