A cor de 2016 é… Rosa quartz

Ai as loiças… Quando são belas demais até ficam no armário a preservar beleza, com medo de partir o conjunto que se quer para esta vida e para as outras que se podem seguir… É uma realidade, queremos preservar o melhor conjunto, que muitas vezes nem vê a luz do dia em dias de festas. Mas eu só tenho um lema, que a minha mãe me foi aprendendo, se partir haverão outros para comprar, não faz mal. A vida é só uma e é nesta que temos de viver, se as loiças mais belas esbanjarem beleza na nossa mesa, é uma satisfação para a nossa visão e respetivo estado de alma, que diz obrigado por pensar na sua felicidade de viver o dia de hoje, com delicadeza.

Com isto ficamos com o conjunto cor-de-rosa clarinho, com um bordado dourado e outros pormenores brancos, é demasiada tentação para o meu coração que gosta de tanta delicadeza na minha mesa.