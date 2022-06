Grande metamorfose em quinta na Polónia

A cozinha e a sala de jantar dividem o mesmo espaço e é neste mesmo ambiente que se cozinha e se come em família. O ambiente é maioritariamente forrado a madeira. Não só o mobiliário mas também revestimentos.

O módulo de armários de cozinha é de frentes brancas e este destaca-se do restante espaço. A atmosfera interior é especifica e com um charme bastante característico, mas era na realidade o pretendido e o que melhor tinha a ver com o ambiente exterior, no meio do campo.

Alguns acessórios decorativos reforçam este ambiente e esta atmosfera campestre. Repare na mini cortina, nos quadros e no candeeiro com mini abajures.