De uma casa velha a um palácio residencial!

Agora olhamos da sala de jantar para a sala de estar e percebemos o espaço na sua totalidade. A decoração é simples e é composta por dois sofás que oferecem o conforto que procura. No piso um belo tapete e no tecto um simples candeeiro suspenso entre o detalhado trabalhado.

Com estes pormenores é impossível esquecer que se está presente numa casa com história, onde as janelas de forma arredondada lhe dão uma bela perspectiva de uma sala de estar iluminada de forma magnifica com a luz do dia. As portas que podem separar as duas divisões, encontram-se aparentemente escondidas da vista, mas podem facilmente ser utilizadas.