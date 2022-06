homify 360º: moderna habitação em Lisboa

O cliente pretendia uma moradia com a maior optimização possível do espaço. Tinha bem presente a tipologia pretendida e o género teria de ser moderno mas sem demasiadas complicações e elementos excessivos. Claro que também era do seu interesse um reduzido orçamento mas sempre numa procura de materiais e soluções standard e com boa relação preço/qualidade.

Manuela e João dizem que projectar uma casa sem saber a quem se destina, é como pintar um retrato sem termos o modelo… no fim corremos o risco de projectar para nós mesmos. Sendo uma miragem projectar as denominadas casas de autor, resta-nos actuar no mercado neo-liberal do imobiliário e fazer o melhor que podemos, segundo as regras do jogo .