Re-Design com Paletes, DIY!

No que toca a mobiliário alternativo e versões DIY (Do It Yourself) a criatividade é imperativa! A palavra de ordem é o (Re)! Reciclar, (re)utilizar, (re)avivar, (re)novar, (re)pensar! Assim apresentamos-lhe este novo conceito, Re-design, que surge da necessidade de atribuir novos usos e design a determinados objectos. Escolhemos este exemplo, de uma mesa de centro feita a partir de uma palete, para lhe mostrar como a simples atribuição de um novo uso a um objecto não-convencional, se pode tornar numa peça realmente especial do lar. Neste caso a pintura e a colocação de um vidro superior foram suficientes para criar uma bela peça de centro, note como as rodas também podem ser um elemento a considerar, especialmente se o espaço for pequeno!