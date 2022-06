Antes e depois: celeiro convertido em habitação especial

A imagem exterior foi completamente mantida e apenas se percebe de tamanha intervenção devido aos novos vãos colocados e à fantástica luz interior que convida os transeuntes a espreitar.

As várias aberturas são o suficiente para perceber com um viste olhar, que os interiores são modernos e atractivos e em nada de parecem com a estrutura e arquitectura exterior. Pode-se mesmo concluir que a carapaça foi deixada e todo o interior foi modificado e alterado, satisfazendo as necessidades no novo proprietário. Agora o espaço tem a sua própria identidade – é contemporâneo e serve a arte!

No mesmo espírito, recomendamos a leitura deste livro de ideias:

