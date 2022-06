A casa minimalista mais bonita da semana!

O gabinete de arquitectura Meier Architekten em Zurique, na Suíça, projectou a casa Objekt 254 cuja elegância e simplicidade não deixa ninguém indiferente. Uma cozinha de sonho, uma casa-de-banho paradisíaca, uma sala de jantar decorada com bom gosto e uma sala de estar com uma vista sublime. Esta casa tem tudo, inclusivamente despretensiosidade.

O atelier responsável pelo projecto tem, aliás, como premissa, a execução de casas que evidenciem um design sofisticado e acabamentos de excelente qualidade. Para tal, importa o resultado do todo com o ênfase colocado na escolha de materiais e de elementos arquitectónicos que não só lhe propiciem valor, como também validade. Durante o processo, a vontade do cliente é prioridade e essencial a esta arte. Segundo o próprio atelier, o desígnio é fazer cumprir uma etapa na vida de uma pessoa pelo que ela deve estar directamente envolvida no planeamento de tudo.

Vamos, então, conhecer a Objekt 254.