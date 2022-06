Fortaleza de paisagem deslumbrante

Em Torres Novas, mais precisamente em Pedrogão é onde se localiza o projecto habitacional de hoje. O arquitecto Paulo Henrique Durão do gabinete Phyd Arquitectura foi quem idealizou todo o projecto e fez das suas ideias a realidade que apresentamos hoje. Já em outros projectos lhe mostrámos a linguagem que insere em cada projecto, caracterizados por linhas geométricas simples e de grande modernidade, destacando-se sempre a preocupação da inserção dos mesmos no ambiente e na natureza.

O projecto de hoje não é excepção ou não fosse o enquadramento e a paisagem os responsáveis por muito do que o próprio é. Com uma área de 285 m2 de construção esta habitação quase se funde na paisagem num plano horizontal muito especial, numa relação de leveza e peso e de contrastes constantes.

Com sede em Lisboa, a Phyd Arquitectura tem vindo a desenvolver projectos em diferentes escalas e contextos, contribuindo no campo teórico com um conjunto de publicações que tratam em especial o tema do Tempo em Arquitectura .

Fotografia: Montserrat Zamorano Gañán